Zumthor – Dear to me

Peter Zumthor lädt ein, seine Welt kennenzulernen: Was umgibt und erfreut den Architekten, was inspiriert ihn? Der Architekt richtet sich in seinem Werk als Künstler ein und lässt seine Gedanken- und Erlebenswelt Gestalt werden. Ein Barbereich und eine Tribüne laden zu Musik und Lesungen ein, auf einer grossen Holzfläche können, umgeben von Zeichnungen und Aquarellen Zumthors, Gespräche stattfinden. Ein üppiger Garten empfängt den Besucher im dritten Obergeschoss.

Datum: 16. September 2017 bis 17. Januar 2018

Ort: Kunsthaus Bregenz

Infos: www.kunsthaus-bregenz.at