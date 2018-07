Anfang Juli luden espazium – Der Verlag für Baukultur, TEC21 und espazium.ch zum jährlichen Inserenten-Apéro. Diesmal fand der Anlass an der neuen Adresse an der Zweierstrasse in Zürich statt. Bei einem feinen Apéro und angeregten Gesprächen konnten die Gäste die neuen Büroräumlichkeiten des Verlags ausgiebig bewundern.

Impressionen finden Sie in der Bildergalerie.