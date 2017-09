Zu Gast an den Grenchner Wohntagen

Wanderausstellung mit Vortrag und Podiumsgespräch: Nach ihrer Station im «Konsulat» in St. Gallen wird die «Umsicht»-Ausstellung in Grenchen mit einem Diskussion zu Bedeutung und Perspektive der Wohngenossenschaften eröffnet.

Am 24. Oktober 2017 eröffnet die Ausstellung zur SIA-Auszeichnung Umsicht – Regards – Sguardi im «Konsulat» in St. Gallen – dort gastiert sie auf Einladung der SIA-Sektion St. Gallen/Appenzell. In diesem temporär für kulturelle Zwecke nutzbaren Gebäude residierte einst das italienische Konsulat in St. Gallen. Am Eröffnungsabend wird der Zürcher Architekt Christian Penzel über die Erneuerung des Wasserkraftwerks Hagneck am Bielersee sprechen – Penzel und seine Projektpartner, u. a. der Ingenieur Martin Valier, hatten für das Projekt im April 2017 eine Umsicht-Auszeichnung erhalten.

Nur 14 Tage später ist die Umsicht-Ausstellung auf Einladung des Bundesamts für Wohnungswesen an den Grenchner Wohntagen zu sehen, die vom 8. bis 15. November in Grenchen SO stattfinden. Prominent am Eröffnungsabend der inzwischen traditionsreichen Wohnungsbautagung terminiert ist ein Podiumsgespräch zum genossenschaftlichen Wohnungsbau.

Unter der Leitung des Hochparterre-Redakteurs Axel Simon diskutieren Architekt Urs Primas und Landschaftsarchitekt Lorenz Eugster mit Andreas Engweiler von «Zwicky Süd», der Wohn- und Baugenossenschaft in Dübendorf ZH, über das genossenschaftliche Bauen als Faktor der Stadtentwicklung und des sozialen Zusammenhalts. Die Überbauung «Zwicky Süd» hatte im Rahmen der Umsicht 2017 eine der sechs Auszeichnungen erhalten.



