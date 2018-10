ZHAW: CAS Städtebau

In der Weiterentwicklung der bestehenden und zukünftigen Siedlungs- und Freiraumstrukturen kommt dem Städtebau eine grosse Bedeutung zu. Um das Wachstum nach innen umsetzen zu können, werden in Architektur- und Planungsbüros und bei der öffentlichen Hand ­Fach­leute benötigt, die mit städtebaulichen Strategien, den erforderlichen In­strumenten und angepassten Prozessen vertraut sind. Im CAS Städtebau werden Kompetenzen vermittelt, wie komplexe Fragestellungen bearbeitet und gesteuert werden können. Am 24. Oktober 2018 findet um 18 Uhr am Departement Architektur, Gestaltung und Bau­ingenieurwesen in Winterthur eine Infoveranstaltung statt.

