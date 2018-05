Zeitreise «Kalk und Sgraffito»

Der Baustoff Kalk wurde in den letzten Jahren wiederentdeckt und liegt im Trend. Nicht nur, weil er als sehr ökologisch gilt, sondern auch, weil Kalk einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Eine eindrückliche Verwendung findet der Kalk im Sgraffito-Handwerk. Auf der zweitägigen Exkursion von World Crafts wird unter anderem ein Kalkofen in Sur En besichtigt; die Sgraffito-Künstlerin Mazina Schmidlin-Könz stellt das Haus Sura in Davos vor, und der Architekt Christof Rösch leitet eine Sgraffito-Führung durch Guarda.



Infos: Orte: Sur En da Sent/Zuoz/Guarda/DavosInfos: www.world-crafts.org ; Anmeldung bis 15. Juni 2018 an info@world-crafts.org