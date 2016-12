Zahlbarer Wohnraum

Der Verein zawonet (Netzwerk zahlbar wohnen) veranstaltet alljährlich ein Podium im Cabaret Voltaire, bei dem Referenten ausgewählte Aspekte des preisgünstigen Bauens beleuchten und aus der Praxis berichten. Anschliessend stellen sie ihre ­Positionen in einer erweiterten Gesprächsrunde der Diskussion. Dieses Jahr steht die Gebäudetechnik im Mittelpunkt, wobei die Möglichkeiten einer kostenbewussten und verhältnismässigen Anwendung bei Neu- und Umbauten aus Sicht des Ingenieurs, des Architekten und des Finanzierers ausgelotet werden. Anmeldung bis am 16.1.2017 an: info@zawonet.ch

Weitere Infos: www.zawonet.ch