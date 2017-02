Unter dem Motto «Wohnformen» präsentiert das Schaffhauser Architektur Forum das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen.



«The Infinite Happiness»: Ein filmisches Porträt des 2011 errichteten und mehrfach ausgezeichneten Wohnhauses «8 House» am Stadtrand von Kopenhagen. Eine Ode an die soziale Macht von Architektur. Ein Film von Ila Bêka und Louise Lemoine, 2015.

Mittwoch, 15. März 2017, 18 Uhr, im Kino Kiwi Schaffhausen



Beispielshafte Wohnsiedlungen im Vergleich. Exkursion im Reisebus nach Regensdorf, Besichtigung und Informationen zur Wohnsiedlung «Sonnhalde». Besuch des Mehr-Generationen-Haus «Giesserei» in Winterthur.

Samstag, 25. März 2017, ganztags

Weitere Infos und Anmeldung: www.sch-ar-f.ch