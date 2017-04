Wie wollen wir wohnen? Vorträge zum Thema Wohnungsbau

Im Rahmen einer Vortragsreihe zum aktuellen Wohnungsbau gewähren drei Büros Einblick in ihre Positionen, Arbeitsschwerpunkte und Herangehensweisen. Was zeichnet eine gute Wohnung aus? Warum braucht es «mehr als wohnen»? Gibt es so etwas wie eine Disziplin Wohnungsbau innerhalb der Architektur?

6. April 2017 | 19–20.30 Uhr

Dieter Bachmann, dipl. Architekt HTL BSA, pool Architekten, Zürich

Atelier, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

4. Mai 2017 | 19–20.30 Uhr

Barbara Strub, dipl. Architektin ETH SIA BSA,

Marc Loeliger, dipl. Architekt ETH SIA BSA

Atelier, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

11. Mai 2017 | 19–20.30 Uhr

Adrian Streich, dipl. Architekt ETH BSA SIA

Atelier, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

Eintritt frei, Anmeldung ist erwünscht: www.htwchur.ch/events