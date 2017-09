Werkzeuge und Know-how für BIM und Gebäudetechnik

MAS FHNW Digitales Bauen Das Wissen des Bauens bleibt, das Vorgehen ändert sich. Integrative, digitale und dreidimensionale Modelle sind die Zukunft. Im Zentrum stehen die Zusammenarbeit von Auftraggebern, Architekten, Bauingenieuren und Fachplanern und die Prozesse, die zum gebauten Objekt führen. Das MAS Digitales Bauen ist die Antwort auf die grosse Nachfrage der Praxis: Das interdisziplinär ausgerichtete Angebot bietet eine praxisnahe Weiterbildung und ein breites Netzwerk für den Berufsalltag – sei es in der Planung, im Bau oder in der Bewirtschaftung. Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte und Entscheidungsträger und startet laufend. www.fhnw.ch/wbbau

Brugg Rohrsystem Schnell und einfach können die neuen robusten Calpex-Clip-Schalen

(T-, I-, und L-Schalen) für Abzweigungen, gerade Rohrverbindungen, enge Grabenverhältnisse oder Hauseinführungen werkzeugfrei montiert werden. Der neu entwickelte EPDM-Dichtring mit zusätzlicher Dichtmanschette und Spannschelle erhöht zusätzlich den Dichteffekt. Dies ermöglicht einen Eintrittswinkel der Calpex-Rohre bis zu 20 ° und bieten daher grössere Flexibilität bei der Verlegung der Calpex-Niedertemperatursysteme. www.pipesystems.com

3-D-Leitungsrekonstruktion für BIM Mit High-End-Laserscanning-Technologie digitalisiert Trigonet neben bestehenden Gebäuden auch komplexe Leistungssysteme und modelliert sie sowohl in 3-D als auch parametrisiert für BIM. Das heisst, es werden auch die Leitungsverbindungen (Topologie), deren Eigenschaften, Isolationsschichten sowie Absperrorgane korrekt und präzise rekonstruiert. Die Daten werden im IFC-Format ausgegeben. Somit gibt es keine Überraschungen mehr bei komplexen Umbauprojekten. www.trigonet.ch

Glutz Das elektronische Zutrittssystem eAccess von Glutz arbeitet mit einer Funkvernetzung und verbindet so die Vorteile von Offline- und Onlinesystemen miteinander. Die Programmierung von Beschlägen, Zylindern und Lesern erfolgt ganz einfach per Funkstick über den eigenen Computer. Entsprechende Repeater leiten diese Daten in grösseren Gebäuden weiter. Mit nur wenigen Klicks verwalten Administratoren schnell und unkompliziert alle Zutrittsberechtigungen. www.glutz.com

Siemens In der digitalen Zukunft der Baubranche sollen alle Beteiligten ideal miteinander verbunden sein. Das Ergebnis sind klare Strukturen, effiziente Prozesse, niedrigere Kosten, weniger Zeitaufwand und höhere Qualität über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg. Mit einem breiten Produktspektrum für die Planung mit BIM eröffnet Siemens einen einfachen Weg in die Zukunft des Bauens. BIM-Daten von Siemens können unkompliziert heruntergeladen, direkt eingesetzt oder in IFC umgewandelt werden. www.siemens.ch/bim

Eizo Bei Eizo-Monitoren aus der FlexScan-Serie gehen Funktionalität, Ergonomie und Ökologie Hand in Hand: flimmerfreie Panels mit einem hochauflösenden Bild und entspiegelter Oberfläche, ein ergonomischer Standfuss und viele Stromsparfunktionen.

Dazu kommen eine lange Lebensdauer und eine Fünf-Jahres-Herstellergarantie auf alle Swiss-Edition-Modelle, inklusive Vor-Ort-Austauschservice. Ein Bild von den Eizo-Monitoren kann man sich im Wädenswiler Showroom machen. www.eizo.ch