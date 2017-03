Werkstattgespräch: Miyuki Inoue

Miyuki Inoue (1969) ist in Osaka und Yamaguchi aufgewachsen. Sie studierte Architektur in New York und Tokyo. 2003 kam sie in die Schweiz, um ein Masterstudium in Holzbau an der EPFL beim Prof. Julius Natterer zu absolvieren. Nach mehrjähriger Arbeit in Lausanne und Zürich als Architektin gründete sie im Jahr 2010 mit Vanessa Hull und Silvia Radlinsky das Büro HULL INOUE RADLINSKY.

Anhand von Grundriss-Skizzen der Häuser, in denen ihre Familie gewohnt hat wird sie über die japanische Wohnkultur und Traditionsverbundenheit sprechen. Sie interessiert sich dabei insbesondere für den Kontrast mit der dramatischen Modernisierung des Landes und der architektonischen Strömungen während der Showa-Ära, wie beispielsweise dem Metabolismus.

