Waschbecken Quadro, Quadrino und Orbis von Schmidlin

Die Waschbecken Quadro, Quadrino und Orbis aus glasiertem Titanstahl von Schmidlin sind die idealen Produkte für öffentliche Sanitäranlagen. Sie sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, lassen sich auf Mass bestellen und zeigen sich im Alltag äusserst hygienisch und robust.

Bei den Waschbecken Quadro und Quadrino ist der Name Programm. Ihre kubischen Innenbecken verleihen dem Raum eine markante Ausstrahlung. Harmonisch und rund präsentiert sich dagegen das Modell Orbis. Sein Design erinnert an eine klassische Waschtischschale und überzeugt mit entsprechender Anmut.

Die industrielle und zugleich handwerkliche Produktion von Schmidlin ermöglicht ein breites Angebot an passgenauen Modellen. In der Breite ist jedes Mass bis maximal 400 cm erhältlich. In der Tiefe sind die Quadro und Quadrino-Waschtische zwischen 44-60 cm, respektive zwischen 30-60 cm erhältlich. Das runde Orbis-Becken kann mit einer Tiefe von 45-60 cm bestellt werden. Bei allen Waschbecken sind Beckenposition und -abstand sowie die Armaturenlöcher frei wählbar.

Wilhelm Schmidlin | 6414 Oberarth | www.schmidlin.ch

