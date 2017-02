Prädikat «Familie und Beruf» für Waldhauser + Hermann

Familie und Beruf zu vereinbaren, ist beim in Münchenstein und St. Gallen domizilierten Ingenieurbüro Waldhauser + Hermann ein wichtiger Bestandteil des Firmenleitbildes. Um dem gerecht zu werden, startete Waldhauser + Hermann im Jahr 2014 eine Zusammenarbeit mit der Fachstelle «UND», die mit dem am 13. Januar 2017 verliehenen Prädikat «Familie UND Beruf» beendet wurde. Das Prädikat ist ein Qualitätslabel für Unternehmen mit familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Wer das Prädikat erhalten will, muss die personalpolitischen Grundsätze und Leistungen auf Vereinbarkeit und Gleichstellung prüfen lassen, sie zielgerichtet optimieren und strukturell verankern. Der Prozess dauert 9 bis 18 Monate. Das Prädikat gilt für drei Jahre.

Waldhauser + Hermann AG | 4142 Münchenstein | www.waldhauser-hermann.ch