Wärmepumpe-Varianten von Stiebel Eltron

Domotec Rotex HPSU compact – die Kompakt-Wärmepumpe

Mit der Kompakt-Wärmepumpe HPSU (Heat Pump Solar Unit) von Rotex bietet Domotec ein umweltschonendes, kosten- und raumsparendes Heizsystem an. Neu – und in dieser Form einzigartig in der Schweiz – ist die Wärmepumpeninneneinheit und der Solarspeicher als kompakte Einheit erhältlich.