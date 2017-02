Per 1. Oktober 2014 wurden das Bauproduktegesetz und die Bauprodukteverordnung in Kraft gesetzt. Für alle Produkte, die von einer bezeichneten harmonisierten technischen Norm erfasst werden, sind somit sämtliche Regelungen der entsprechenden Europäischen Norm in die Schweizer Normen zu übernehmen, einschliesslich der darin festgelegten ­Verfahren zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit. Dies machte eine Revision der seit 2011 geltenden Norm SIA 279 notwendig. Für Produkte, zu denen keine harmonisierten Normen vorhanden sind, ist weiterhin eine Regelung zu Prüfverfahren, Produktionskontrollen usw. nötig.

Der Entwurf steht unter ­folgendem Link zur Verfügung: www.sia.ch/vernehmlassungen. Für Stellungnahmen verwenden Sie bitte das Word-Formular, das am gleichen Ort bereitsteht. Stellungnahmen in anderer Form können nicht berücksichtigt werden. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis zum 29. März 2017 einzureichen an: VL279@sia.ch