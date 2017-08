Die Vortragsreihe «Finding Brutalism in…» am Institut für Architektur an der Hochschule Luzern – Technik und Architektur, die parallel zur Ausstellung «Finding Brutalism» im Museum im Bellpark Kriens stattfindet, ist eine Veranstaltung von einer flächendeckend neu entflammten Debatte zur brutalistischen Architektur – sei es in den sozialen Medien, Ausstellungen oder auch Konferenzen.

1: Finding Brutalism in Yugoslavia #1

28. September 2017, 19–20.30 Uhr

Institut für Architektur, Hochschule Luzern Technik & Architektur, Technikumsstrasse 21, Horw, Trakt IV, Josef - Mädersaal

2: Finding Brutalism in Great Britain #2

19.Oktober 2017, 19–20.30 Uhr

3: Finding Brutalism in Africa #3

2. November 2017, 19–20.30 Uhr

