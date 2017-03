Vortrag: Marina Tabassum, Dhaka

Die bengalische Architektin und Agha Khan-Preisträgerin 2016, Marina Tabassum, führt seit 2005 das Architekturbüro MTA (Marina Tabassum Architects) in Dhaka. Den Architekturpreis für die Bait Ur Rouf Moschee in Dhaka, Bangladesch, hat sie nicht ohne Grund erhalten. An diesem Bauwerk wird ihre sensible Auseinandersetzung mit lokalen, geographischen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten deutlich.

Marina Tabassum ist Gastprofessorin an der BRAC University in Dhaka, unterrichtet regelmässig an der University of Asia Pacific, ist akademische Direktorin vom Bengal Institute for Architecture, Landscapes and Settlements in Dhaka, einer transdisziplinäre Plattform für den öffentlichen Diskurs der gebauten Umwelt und hält weltweit Vorträge über ihre Arbeit als Architektin. Der Vortrag ist in Englischer Sprache.

Weitere Infos: www.hslu.ch/architektur