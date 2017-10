Viermal stärker

Obwohl die Betriebsgesellschaften der Rapp Gruppe rund um das Kompetenzfeld Gebäude (Architektur, Betriebsplanung, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik und weitere) viele Schnittstellen aufweisen, arbeiteten sie bisher an separaten Standorten in Basel. Synergiemöglichkeiten wurden laut Markus Widmer, Leiter Rapp Architekten, zu wenig genutzt. Mit der Möglichkeit, im ehemaligen Transitlager im Dreispitzareal zwischen Basel und Münchenstein BL ein gemeinsames Bürogebäude für alle vier Firmen zu beziehen, eröffneten sich interessante Perspektiven bei der Zusammenarbeit im Rahmen von komplexen Projekten – gleichzeitig lässt sich auf diese Weise energiesparsamer wirtschaften.

Das ehemalige Transitlager wurde von BIG Architekten aus Kopenhagen zu einem Büro- und Wohnhaus umgebaut. Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern entstand für 160 Mitarbeitende eine Bürowelt auf zwei Etagen. Ziel war es, einen Standort mit offenen Strukturen zu schaffen und dadurch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.

Die hellen Räume mit grosser Fensterfront zum Freilagerplatz hin gliedern sich in Arbeitsflächen sowie Ruhe- und Kommunikationszonen. Besprechungsboxen in unterschiedlichen Grössen wurden als Ganzglaskonstruktionen realisiert und nach Schweizer Persönlichkeiten aus Architektur und Ingenieurwesen wie Bill, Euler oder Maillart benannt. Hinzu kommen verschiedene Sitznischen.

Wie das dezente Farb- und Materialkonzept sollte auch das neue Mobiliar einheitlich, modern und transparent wirken. In weisser Farbgebung sorgen beispielsweise die Sitz- und Steharbeitstische LO Extend «twin», der LO Korpus oder das Schrank­system LO One für eine einheitliche Atmosphäre. Für die möbeltechnische Umsetzung arbeitete Rapp bereits in der Planungsphase mit dem Büroausstatter Lista Office LO zusammen. Durch eingehende Beratung und Analyse konnte eine Arbeitsumgebung geschaffen werden, in der die Mitarbeitenden auf nunmehr kurzem Weg miteinander verbunden sind