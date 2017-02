Viel Stauraum dank Alto New LED

Es ist ein Kunststück, einem Badezimmerschrank mit einer Spiegelfläche von bis zu 1.3 m2 die optische Wucht zu nehmen. Ein Vorteil ist, dass «Alto New LED» den Raum ­damit deutlich grösser erscheinen lässt und im Innern viel Stauraum bietet. Für Haushalte mit verschieden grossen Personen wirkt die Höhe von 85.5 cm friedensstiftend. Die dimmbare Leuchte verbreitet eine tageslichtähnliche Helligkeit. Optional wird das Modell auch in der Variante mit indirekt ab­strahlendem Unterbodenlicht angeboten, das den Körper visuell an Leichtigkeit gewinnen lässt.

Keller Spiegelschränke AG | 9325 Roggwil | www.guten-morgen.ch