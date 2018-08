Verzasca Foto

Der «innere Wald» ist das Thema der fünften Ausgabe des Verzasca Fotofestivals. Die Projekte sind unter freiem Himmel ausgestellt, wodurch sie im engen Dialog mit der Umgebung stehen. Dies gründet in der Vision, auf der die Veranstaltung basiert: Die Natur als Quelle kreativer Inspiration erleben. 20 lokale und internationale Künstler präsentieren Werke, in denen der Wald ein Ort der Erforschung ist – in seinen vielfältigen Dimensionen: physisch, metaphysisch und experimentell. Begleitend finden verschiedene Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel ein Kinder- und Jugend-Fotoworkshop am 26. August.

Datum: bis 28. Oktober 2018

Ort: Sonogno, Val Verzasca

Infos: www.verzascafoto.com