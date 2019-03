Urban Jungle

Kolumne

Unzählige Autos sind täglich in Zürich unterwegs. Um den Verkehr ­möglichst reibungslos zu gestalten, wird bei der Strassenplanung ab und zu etwas optimiert. So geschehen im friedlichen Stadtteil ­Wollishofen: An der Jugend­­herberge wurde ein Zebrastreifen entfernt. Wer die Kreuzung kennt, weiss: Hier gab es dicht beieinander vier Übergänge, um die Jugi mit den gleichnamigen Bushaltestellen und den umgebenden Trottoirs zu verbinden – auch wenn drei Übergänge zwischen diesen neuralgischen Punkten weiss Gott ausreichen würden.

Bei der aktuellen Fussverkehrs­anpassung handelt es sich aber nicht um eine Verkehrs­optimierung. Nein, die Aufhebung des Zebrastreifens hat etwas mit der neuen Baustelle gegenüber der ­Jugendherberge zu tun: Deren Ausfahrt liegt direkt am Zebrastreifen. Also weg damit! Eigentlich nicht weiter schlimm, würde man meinen. Doch die Macht der Gewohnheit ist stärker, und so überqueren manche Wollishofer die Strasse an der jahrelang ein­studierten Stelle. Nur gut, kommt im selben Augenblick ein trutziger Familien­panzer angerollt, ­dessen Fahrer/-in mit lautstarkem Gehupe sofortige Er­ziehungsmassnahmen einleitet: Das wird dir nicht noch einmal passieren, du tumber Vorstädter – in Zürich gilt noch immer das Gesetz des Stärkeren!

