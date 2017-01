Strassenbrücke «Under Brugg» über die Wyna in Beromünster

Bachelorthesis Hochschule Luzern

Um das historische Ortszentrum von Beromünster verkehrstechnisch zu entlasten, entwirft Dominik Kiefer eine Strassenbrücke über den Flusslauf der Wyna. Da die Linienführung der Brücke bei der Aufgabenstellung noch nicht genau festgelegt ist, gilt es, eine technisch funktionierende Lösung des Bauwerks mit einer guten Einpassung in die Landschaft in Einklang zu bringen. Dabei setzt der Verfasser auf das System eines Dreifeldträgers, dessen Stützweiten mittels Schüttungen an den Randbereichen verkürzt werden. In seiner sauber dargestellten und nachvollziehbaren Arbeit gelingt es Dominik Kiefer, die Brücke mit guter Spannweitenwahl als unauffällige Erscheinung in die bestehende Topografie einzupassen. Eine kurze Diskussion verschiedener möglicher Va­rianten der Stahlbeton-Verbundbauweise anhand ­bereits ausgeführter Beispiele zeigt die zielorien­tierte Vorgehensweise des Verfassers auf. Die letzt­end­liche Wahl einer Stahlbeton-Verbundbrücke mit Hohlkastenquerschnitt ermöglicht eine gute Aufnahme der Kräfte des in der Draufsicht doppelt gekrümmt ausgeführten Brückenbauwerks.