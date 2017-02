Das österreichische Architekturfestival «Turn on» versammelt an seiner 15. Auflage ambitionierte Vortragende aus dem In- und Ausland. Aktuelle Architektur auf höchstem Niveau steht im Mittelpunkt, an den ersten beiden Tagen im Besonderen die spezifischen Fragestellungen des Bauprozesses, der sich heute immer stärker ausdifferenziert. Am Samstag rückt der Fokus auf aktuelle Bauten: Die Vorträge illustrieren die vielfältigen Entwurfsansätze in Österreich sowie ein heterogenes Spektrum an aktuell relevanten Bauaufgaben. Eine Talkrunde widmet sich den Architekturwettbewerben.

Weitere Infos und Programm: www.turn-on.at