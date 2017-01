Gemeinde Trubschachen, Erschliessungsstrasse Steinbach mit Querung SBB und Ilfis

Bachelorthesis Berner Fachhochschule

Eine unbefriedigende Anbindung an die Kantonsstrasse, enge Platzverhältnisse am unbeschrankten Bahnübergang mit direkter Einfahrt in die gedeckte Holzbrücke über den Fluss Ilfis sowie ein Vorprojekt, das wegen Einsprachen seit Jahren ruht: Um diesen problematischen Verkehrsknotenpunkt in der Gemeinde Trübschachen zu entschärfen, zeigt Adrian Berger in einer Machbarkeitsstudie 15 Lösungs­ansätze mit unterschiedlichen Linienführungen. Acht Vorschläge vertieft er und empfiehlt drei als diskus­sionswürdige Bestvarianten. Auf seiner breit gefächerten Situationsanalyse aufbauend erstellt er ein umfangreiches Variantenstudium. Praxisnah diskutiert er die einzelnen Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung und verliert dabei weder die Realisierbarkeit und deren Kosten noch die nötige Verkehrssicherheit aus den Augen. Unter Einbezug von Behörden und Auftraggeber stellt er seine Ergebnisse auch der Bevölkerung vor. Damit schafft seine Arbeit eine wertvolle Grundlage für die Weiterbearbeitung.