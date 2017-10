Leuchte «Traq» auch fürs Büro

Ob im Lager, in der Montagehalle oder auf der Laderampe – die Traq hat sich bereits erfolgreich im Industriebereich etabliert. Nun ist das flexible und effiziente Lichtbandsystem auch fürs Office verfügbar. So garantiert bei der Traq Office C-LED der hochwertige Diffuso mit innenliegender mikroprismatischer Optik eine gute Entblendung und eine gleichmässige Lichtverteilung. Mit der Entwicklung der Traq Office wird dank einer speziellen Optik normgerechtes, erstklassiges Licht garantiert. Sie eignet sich für den Einsatz im Office, im Labor oder in Schulen – ohne auf ihre bekannten Stärken aus dem Industriebereich zu verzichten.

