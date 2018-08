Tramstadt Basel

Das «Drämmli», wie das Tram in Basel liebevoll genannt wird, ist Kult, Teil der Mobilität und prägt augenfällig das Stadtbild. Die Entwicklung Basels zur Tramstadt begann 1881 mit einem schienenlosen «Rösslitram». Sie führte über das 1895 eingeführte elektrische Tram zu einem engmaschigen, stark befahrenen Tramnetz mit Linien in die Agglomeration und ins benachbarte Ausland. Über Jahrzehnte hinweg haben die Entwicklung sowie das Wachstum der Stadt und der umliegenden Vororte in einer intensiven Wechselwirkung mit dem Tram gestanden. Dieser Prozess lässt sich an den Netzplänen, an den grösser werdenden Tramfahrzeugen und an Veränderungen im Stadtbild ablesen. Die Ausstellung beleuchtet verschiedenste Aspekte dieses sich weiterhin im Wandel befindlichen städtebaulichen Kaleidoskops.

Datum: Bis 3. März 2019

Ort: Museum Kleines Klingental, Basel

Weitere Infos: www.mkk.ch : Bis 3. März 2019: Museum Kleines Klingental, Basel