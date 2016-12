KCAP Architects&Planners ist ein international operierendes Büro für Architektur und Städtebau. Auf Einladung des Architekturforums Zürich wird KCAP die diesjährige Carte Blanche–Ausstellung mit dem Titel «Train and the City» konzipieren. Das Format gibt namhaften Architekturbüros die Gelegenheit, einen Beitrag zu einem frei wählbaren Thema an ein überregionales Publikum zu präsentieren.

KCAP thematisiert mit der Ausstellung «Carte Blanche XIV» die städtebaulichen Entwicklungen von Bahnhofsarealen. Welchen Einfluss hat die Transformation dieser transit–orientierten Gebiete auf das Lebensumfeld und die nachhaltige Zukunft der Städte? Projektbeispiele zeigen u.a. Bahnhofsgebiete in Zürich, Lausanne, Genf, Montpellier, Amsterdam, London und Paris und werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Anstelle einer reinen Werkschau entsteht im Rahmen dieser Ausstellung und ihrer Begleitveranstaltungen eine Plattform nicht nur für das Fachpublikum sondern auch für kulturell interessierte Stadtbewohner und lädt ein zu einer gemeinsamen Diskussion über das Thema Mobilität und Stadtentwicklung. Die Einbindung der Studenten der Universität Liechtenstein schafft einen weiteren inhaltlichen akademischen Zugang zum Thema und gestaltet bereits die ersten Schritte zum Gedanken- und Wissensaustausch.

Weitere Infos: www.af-z.ch