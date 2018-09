An der Bahnhofstrasse in Aarau wurde ein Ersatzneubau mit einer einstofflichen Fassade aus Dämmbeton erstellt (Architektur: Gautschi Lenzin Schenker). Die Fassade erfüllt einerseits die vertikale Lastabtragung, andererseits ist sie für den Lastfall Erdbeben als Lochscheibe konzipiert. Neben den Ansprüchen an die Trag­sicherheit mussten die Tragwerksplaner Rothpletz, Lienhard + Cie AG bei dieser Konstruktions­weise auch hohe Anforderungen an Ästhetik und Dichtigkeit erfüllen. Dafür wurden alle Beteiligten bis hin zu Betonlieferanten früh in die Planung einbezogen. Dank Vorversuchen und einem Qualitätssicherungssystem für den gesamten Herstellungsprozess konnte der Bauherrschaft ein gelungenes Bauwerk übergeben werden. Rothpletz, Lienhard + Cie AG feiert dieses Jahr 100 Jahre Planen und Bauen als Ingenieur- und Bauunternehmung.

