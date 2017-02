Ausstellung handWERK

Noch bis 9. April 2017 zeigt das Museum für angewandte Kunst Wien in der Ausstellung «handWERK. Tradiertes Können in der digitalen Welt» das Handwerk als wesentlichen Bestandteil der Kultur.

Handwerk ist eine Kunst, die häufig unterschätzt wird. Wir wollen immer schneller und billiger konsumieren und sehen nicht ein, warum wir für etwas von Hand Gefertigtes tiefer in die Tasche greifen sollen. Das Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien widmet seine Ausstellung «handWERK. Tradiertes Können in der digitalen Welt» dem traditionellen Handwerk und zeigt es als wesentlichen Bestandteil unserer kulturellen Identität.

