Thermische Normen sind heute weitgehend ungeachtet der spezifischen Bedingungen von Ort und Nutzung vereinheitlicht: In China soll nach Minergie und in der Schweiz nach LEED gebaut werden: Wie entstehen solche Ideologien, und welche Spielräume bleiben für den klimatischen Entwurf von H.usern, z. B. mit passiven Taktiken? Die Tagung in Zusammenarbeit der Accademia di Architettura der USI in Mendrisio und des Instituts für Konstruktives Entwerfen der ZHAW widmet sich dem Thema.





Infos: 30./31. Oktober 2017Accademia di Architettura, MendrisioInfos: www.zhaw.ch , Anmeldung bis 25. Oktober an sabine.vonfischer@zhaw.ch