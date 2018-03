The Robotic Touch – Wie Roboter die Architektur verändern

Die Architektur befindet sich im Wandel. Das Aufkommen digitaler Entwurfsmethoden, die Fortschritte in der Robotik und Sensorik sowie die Möglichkeit, das Wissen zahlreicher Disziplinen in einem digitalen Prozess zu bündeln, bedeuten neue Möglichkeiten für Architektur und Bauwesen. Der Industrieroboter ist eines der wichtigsten Werkzeuge in dieser Entwicklung. Er überführt die rasanten Fortschritte in der Digitalisierung in die physische Welt.

Gramazio Kohler Research sind Pioniere in der Erforschung von robotischen Prozessen in der Architektur. Dabei geht es ihnen nicht allein um den technischen Fortschritt, sondern um die Frage, wie sich eine umfassende digitale Baukultur etablieren lässt. Um eine solche Baukultur zu skizzieren, präsentiert Matthias Kohler eine Auswahl der wichtigsten Projekte, wie die «Programmierte Wand», erläutert Schlüsselkonzepte wie die «Digitale Materialität» und überrascht mit faszinierenden Ausstellungsprojekten wie Rock Print auf der Architekturbiennale Chicago 2015. Gebaute Projekte wie das Dach für das Arch_Tec_Lab an der ETH Zürich oder das sich gegenwärtig im Bau befindliche DFABHOUSE verdeutlichen die Ankunft neuer digitaler Methoden in der Gegenwart.