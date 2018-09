Die Ausstellung «Il patrimonio si racconta. Valori e visioni culturali nel Cantone Ticino» bringt die Besucher mittels Klängen und Bildern in Kontakt mit dem Tessiner Kultur­erbe. Eine wahre Wunderkammer voller Objekte der Museumssammlungen des Kantons will entdeckt werden: Kunstwerke, Gebrauchs­gegenstände, antike Bücher, Ein­blicke in sprachliche Aspekte und das immaterielle Erbe aus Bräuchen, Traditionen und Ritualen.

Weitere Infos: www.ti.ch/patrimonio