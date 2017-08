Terrassensiedlungen: Lernen von den Pionieren

Ab Freitag in TEC21

Terrassen­haussiedlungen – entstanden in den 1950er- und 1960er-Jahren als Beitrag gegen die Zersiedlung der Landschaft und als Alternative zum Einfamilienhaus – sind heute äusserst umstritten. Doch die so bezeichneten Hangüberbauungen aus gestapelten Einfamilienhausbungalows haben mit dem ursprünglichen Typ wenig gemein, vielmehr zeigen sie mangelndes Feingefühl für Massstäblichkeit, Propor­tion und den Umgang mit der Landschaft. Das von der Gemeinde Ennetbaden angestrebte Verbot von Terrassenhäusern hat die Diskussion um diesen Haustyp neu entfacht. Angesichts dessen sollte man sich das Potenzial dieses Bautyps vor Augen führen: Klug geplant sind Terrassenhäuser ein Beitrag zur Nachverdichtung an Hanglagen.

