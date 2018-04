Entwicklung Marktgasse, Bern

Studienauftrag im selektiven Verfahren nach SIA-Ordnung 143

Sachpreisrichter

Anton Gäumann (Geschäftsleiter, Genossenschaft Migros Aare)

Heinz Rüedi ( Direktion Entwicklung, Bau und Betrieb, Migros Aare)

Jürg Frefel (Jürg Frefel Direktion Logistik & Informatik, Migros Aare)

Fachpreisrichter

Fritz Schär (Architekt BSA/SIA, Schär Buri Architekten AG )

Thomas Pfluger (Architekt ETH/SIA, Stadtbaumeister Bern)

Stefan Gasser (Architekt ETH/SIA und Denkmalpflege Winterthur)

Aldo Nolli (Architekt ETH/SIA/BSA, Durisch + Nolli Architetti Sagl, Massagno)

Sibylle Aubort Raderschall (Landschaftsarchitektin HTL/BSLA/SIA, raderschallpartner ag, Meilen)

Auslober

Genossenschaft Migros Aare, Bereich Einkaufscenter und Immobilien

Das heutige Angebot am Standort der Migros Marktgasse in Bern und die Gestaltung der Verkaufs- und Gastronomieflächen entsprechen nicht mehr den heutigen Kundenbedürfnissen. Weiter besteht grosser Erneuerungsbedarf hinsichtlich der Gebäudesubstanz und der Haustechnikanlagen. Zudem ist die Migros-Klubschule per Ende 2016 in die «Welle 7» beim Hauptbahnhof umgezogen, wodurch grosse Flächen verfügbar wurden. Einige davon werden derzeit von verschiedenen Drittmietern zwischengenutzt.

Nun will die Migros Aare die Flächen und Formate an der Marktgasse neu organisieren und umgestalten. Mit ihrem Vorhaben plant die Migros Aare die Attraktivität der oberen Altstadt als Einkaufs-, Wohn- und Arbeitsmeile zu stärken und so für mehr Lebendigkeit in Berns Lauben zu sorgen.

Mit der anspruchsvollen Aufgabe wurden nach einer Präqualifikation fünf qualifizierte Planungsteams betraut. Das Beurteilungsgremium hat einstimmig die Projektstudie der ARGE Fiechter Salzmann Architekten aus Zürich und Bellorini Architekten AG aus Bern zur Weiterbearbeitung vorgeschlagen.

Teilnehmende

Team 1 (Weiterbearbeitung): ARGE Fiechter & Salzmann Architekten, Zürich / Bellorini Architekten, Bern; b + p baurealisation, Bern; Weber + Brönnimann Ingenieure und Planer; Bern; Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich; Dieter Schnell, Bern

Team 2: Aebi & Vincent Architekten; WAM Planer und Ingenieure; Adrian Scheidegger; extra Landschaftsarchitekten; alle Bern

Team 3: Ernst Niklaus Fausch, Zürich; Diggelmann + Partner, Bern

Team 4: ARGE David Chipperfield Architects, Berlin / b + p baurealisation, Bern; WaltGalmarini, Bern

Team 5: ARGE GWJ Architektur, Bern / Degelo Architekten, Basel; Kissling + Zbinden Ingenieure und Planer, Thun; Hartenbach & Wenger, Bern; Christoph Schläppi, Bern