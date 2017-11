Städtebau, Freiraum und exemplarische Gebäude Felix Platter-Areal

Selektiver Studienauftrag im Dialog

Sachpreisrichter

Barbara Rentsch (Leiterin Portfoliomanagement, Immobilien Basel-Stadt, dipl. Architektin ETH/MAS CUREM)

Richard Schlägel (Präsident wohnen&mehr, Finanzfachmann)

Peter Kaufmann (Leiter Finanzvermögen, Immobilien Basel-Stadt, dipl. Architekt ETH)

Fachpreisrichter

Beat Aeberhard (Vorsitz, Kantonsbaumeister Basel-Stadt, dipl. Architekt ETH/MsAUD)

Andreas Courvoisier (Vizepräsident wohnen&mehr, Projekt- und Stadtentwickler)

Luca Selva (Dipl. Architekt ETH BSA SIA)

Jürg Sulzer (Stadtplaner, Prof. Dr., Architekt BSA)

Robin Winogrond (Landschaftsarchitektin & Urban Design SIA)

Barbara Buser (Vorstand wohnen&mehr, dipl. Architektin ETH / NDS Energie)

Reto Rütti (Vorstand wohnen&mehr, Baufachmann)

Claudia Bauersachs (GL wohnen&mehr, Leiterin Planung und Bau, dipl. Architektin ETH)

Jürg Degen (Leiter Arealentwicklung und Nutzungsplanung, Planungsamt, Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt)

Auslober

Baugenossenschaft wohnen&mehr

Ausgangslage

In der Region Basel erleben die Wohngenossenschaften einen Aufschwung. Ein eigentliches Modellprojekt wird in den nächsten Jahren auf dem Felix Platter-Areal im Westen Basels realisiert. Bisher als Spitalgelände genutzt, bietet das Areal künftig auch Platz für neuen, dringend benötigten Wohnraum. Die rund 36'000 m2 grosse Parzelle ist im Besitz der Einwohnergemeinde Basel-Stadt und wird im Baurecht an die Baugenossenschaft wohnen&mehr abgegeben. Diese ist im Jahr 2015 auf Initiative von Privatpersonen zusammen mit dem Regionalverband Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz und lokalen Wohngenossenschaften gegründet worden.

Die Absicht von wohnen&mehr und der involvierten Behörden ist es, ein neues, lebendiges und sozial durchmischtes Stück Stadt zu realisieren. Im Vordergrund steht die Schaffung von bezahlbarem, gemeinschaftsorientiertem Wohnraum.

Studienauftrag im Dialog

Zur Entwicklung des Neubau-Arealteils beauftragte die Baugenossenschaft wohnen&mehr im März 2017 sieben Teams mit einer städtebaulichen Studie. Der Studienauftrag im Dialog war in enger Abstimmung mit dem Bau- und Verkehrsdepartement und dem Finanzdepartement Basel- Stadt als Verfahren gewählt worden – er wird den Zielen von wohnen&mehr als Auftraggeberin, den differenzierten inhaltlichen Vorgaben und den städtebaulichen Rahmenbedingungen am besten gerecht. Zudem bietet das selektive, nicht-anonyme Verfahren die Chance, mit den teilnehmenden Teams in den Dialog zu treten. Die Teams setzten sich jeweils aus einem Archi ekturbüro (Federführung) und einem Freiraum- bzw. Landschaftsarchitekturbüro zusammen.

Empfehlungen zur Weiterbearbeitung

Das Projekt 4 «Collage City» wurde vom Beurteilungsgremium einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen. Das Projekt von Enzmann Fischer Partner und Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau erfüllt die Zielsetzungen und präsentiert für die anspruchsvolle städtebauliche Aufgabe überraschende, überzeugende Lösungen.

Siegerprojekt «Collage City»

Enzmann Fischer Partner AG, Zürich | Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH, Zürich

Städtebau und exemplarische Gebäude

Die Projektverfasser interpretieren das Felix Platter-Gesamtareal als «Insel» im Hegenheimerquartier, geprägt durch die beiden Grossformen des neuen und des bestehenden Felix Platter- Spitalgebäudes. Sie schlagen vor, die Insellage als Potenzial und nicht als Corrigendum zu deuten und entwickeln von diesem Startpunkt aus ein ebenbürtiges drittes Objekt, einen grossen Wohnhof, der als weiterer, kraftvoller Mitspieler auf die Arealbühne tritt.

Der Hof steht als Sinnbild für das gemeinschaftliche Wohnen. Anders als der typische Basler Blockrand ist der Hof nicht parzelliert und damit privatisiert, sondern präsentiert sich als gemeinschaftlicher, halböffentlicher Hof. Der Blockrand teilt sich in 14 Häuser mit einheitlicher Traufhöhe auf. Sie sind durch ein Regelwerk aufeinander abgestimmt und können auch etappiert gebaut werden. Der Blockrand wird ergänzt um einen Kopfbau an der Hegenheimerstrasse. Dieser soll, beispielsweise hinsichtlich der Setzung und der Nutzung, nochmals überprüft werden.

Durch die Positionierung des grossen Wohnhofs am Ostrand des Areals resultiert eine offene, Forum genannte Fläche, welche mit pavillonartigen Gebäuden strukturiert wird. Durch das Forum wird eine eindeutige, grosszügige Arealquerung definiert. Der Spitalneubau wird nicht isoliert, sondern tritt in Beziehung zu den Wohnbauten – eine Geste, welche das vorliegende Projekt besonders auszeichnet. Bei den Pavillongebäuden handelt es sich um Prototypen, die präzis gesetzt sind, deren Gestalt und Nutzung aber in der Vorstellung der Projektverfasser und des Beurteilungsgremiums noch weiter entwickelt werden müssen. Eine Wohnnutzung kann, muss aber nicht Teil der Pavillonnutzung sein. Das Verwaltungsgebäude ist in das Pavillonkonzept zu integrieren. Es soll erhalten bleiben.

Der Baustein LeNa wird an zentraler Areallage zum Forumsplatz mit einem Satelliten versehen – was sowohl von der Lage als auch von der Disposition her überarbeitet werden muss. Zudem dominieren grössere Wohnungen, was in der Projektierung ebenso korrigiert werden muss wie die noch suboptimale Platzierung der gemeinschaftlichen Nutzungen. Innerhalb der Blockrandbebauung bietet der Entwurf ein breites Repertoire an Wohnungsgrundrissen. Wohnnutzungen im Erdgeschoss sind entlang der Ensisheimerstrasse auf der ganzen Länge möglich. Entsprechend können die öffentlichen Nutzungen am Forumsplatz konzentriert werden.

Freiraum und Mobilität

Die Projektverfasser konzipieren das Areal als «öffentliche Scholle». Entsprechend werden die Wohngebäude vom öffentlichen Raum umflossen. Das prägendste Merkmal des Freiraumentwurfs ist das Forum, das sich von der Burgfelderstrasse bis zur Hegenheimerstrasse erstreckt (wobei das Beurteilungsgremium den Abschluss des Forums beim Spitalgebäude sieht). Die markante Eichengruppe bildet das Scharnier zwischen der Forumsgasse und dem querenden Pfad. Die Ost-West-Querung stellt eine wichtige zusätzliche Wegverbindung dar. Sie ist bezüglich der Bezüge zum Quartier sowie der Dimensionierung und Materialisierung zu überarbeiten. Der baumbestandene Korridor bleibt als grünes, vernetzendes Band erhalten und wird entlang des Luzernerrings fortgesetzt.

Die Autoeinstellhalle wird vom Luzernerring aus erschlossen. Sie weist ein effizientes Layout aus, kann aber in ihrer Lage unter dem Forumsplatz noch weiter optimiert werden. Die in grosser Zahl vorgeschlagenen unterirdischen Veloabstellplätze müssen noch nutzerfreundlicher erschlossen werden und zugunsten von mehr oberirdischen, dezentralen Abstellplätzen reduziert werden. Insgesamt sind alle Erschliessungsthemen bedacht und innerhalb des Konzeptes lösbar.

Fazit

Die Projektverfasser präsentieren überzeugende, durchaus überraschende Antworten auf die Aufgabenstellung. Die Neuinterpretation des «Basler Hofs» bietet gemeinschaftlich geprägtes Wohnen in individuell programmierbaren Einzelhäusern. Die Verfasser verzichten in der Schlussabgabe bewusst auf explizite Visualisierungen und machen damit klar, dass die beauftragten Architekturbüros innerhalb des vorgegebenen Regelwerks eine eigene Architektursprache für die einzelnen Häuser finden müssen, dies ohne den vorgegebenen Gedanken der Ensemblebildung zu vernachlässigen. Durch das öffentliche Forum werden alle Arealgebäude auf grosszügigbelebende Weise miteinander in Beziehung gesetzt. Das bestehende Spitalgebäude ist selbstverständlicher Teil dieses Ensembles. Insgesamt resultiert ein identitätsstiftendes, originäres städtebauliches Projekt, ein neues Stück Stadt mit viel Potenzial.

Weitere Teilnehmer

Projekt «Felicittà»: ARGE Baumann Lukas Architektur, Basel und Scheibler & Villard GmbH, Basel | Fahrni Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern

Projekt «Silex»: Bachelard Wagner Architekten AG, Basel | Reuter Architekten GmbH, Basel | Fontana Landschaftsarchitektur GmbH, Basel

Projekt «Im Platti»: Buchner Bründler Architekten AG, Basel | vetschpartner Landschaftsarchitekten AG, Zürich

Projekt «Im Glück»: Gmür & Geschwentner Architekten AG | Jakob Steib Architekten AG | Helle Architektur GmbH, Zürich | August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten AG, Binningen

Projekt «Felix Platter–Areal»: Stump & Schibli Architekten AG | Ateliergemeinschaft Müller & Nägelin, Basel | Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Bern

Projekt «Felix Platter–Viertel»: Van de Wetering Atelier für Städtebau GmbH, Zürich | Hager Partner AG, Zürich