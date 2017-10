Personenüberführung Ost in Rotkreuz

Sachpreisrichter

Peter Hausherr (Gemeindepräsident Gemeinde Risch)

Ruedi Knüsel (Gemeinderat für Planung/Bau/Sicherheit Gemeinde Risch)

Massimo Guglielmetti (SBB AG, Immobilien Development, Leiter Anlageobjekte Region Mitte)

Kim Riese (Zug Estates AG, Direktor Projektentwicklung)

Fachpreisrichter

Hansueli Remund (Luzern (Vorsitz))

Anita Flury (Architektin, Zürich)

Joseph Schwartz (Bauingenieur, Dr. Schwartz Consulting AG, Zug)

Jürg Senn (Architekt, 10:8 Architekten GmbH, Zürich)

Martin Valier (Bauingenieur, Valier AG, Chur)

Auslober

Gemeinderat Risch

Die Gemeinde Risch hat im Herbst 2015 den einstufigen Projektwettbewerb zur Auswahl eines Generalplanerteams im selektiven Verfahren gestartet. Das gesuchte Projekt sollte zukunftsweisend bezüglich Ingenieurbau, Architektur, Verkehr und Quartierverträglichkeit sein und wirtschaftlich überzeugen.

In der Präqualifikation bewarben sich 28 internationale Teams. Das Preisgericht selektionierte die sieben am besten qualifizierten Teams für die Teilnahme. Sechs Teams reichten schliesslich im Sommer 2016 anonym ihre Wettbewerbsprojekte ein.

Die eingegangenen Projekte waren aus Sicht des interdisziplinär zusammengesetzten Preisgerichts ingenieurtechnisch, gestalterisch und wirtschaftlich sehr facettenreich. Das Beurteilungsgremium zeigte sich von der hohen Qualität und Vielfalt der Lösungsansätze beeindruckt.

Die beste Lösung erarbeitete das Team «Tendenza» des Ingenieurbüros Synaxis AG mit Michael Meier und Marius Hug Architekten AG.

Lesen Sie den Artikel zum Wettbewerb: « Potenzial eines schlichten Entwurfs » (TEC21 41/2017).

Siegerprojekt «Tendenza»

Synaxis, Zürich | Michael Meier und Marius Hug Architekten, Zürich

Städtebau/Architektur

Das Projekt Tendenza verbindet die beiden Ortsteile von Rotkreuz mit einer offenen Wegführung und schafft damit eine adäquate Antwort auf die gestellte Aufgabe.

Der auf den ersten Blick unprätentiös wirkende Entwurf ordnet sich als Infrastrukturbauwerk den städtebaulichen Entwicklungen beidseits der Gleise unter, beweist jedoch bei genauerer Betrachtung eigenständige Raffinesse. Er überzeugt durch eine konsequente Haltung und eine sorgfältige geometrische Abstimmung der einzelnen Elemente, die sich zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügen. Die stirnseitigen Treppenaufgänge sind gut angeordnet und dimensioniert. Sie gehen harmonisch in die Passerelle über – die gleiche Sprache sprechen auch die Perronabgänge. Im Sinne einer kontinuierlichen Gleisquerung und auf Grund der ohnehin ungedeckten Zuwege wird der Verzicht auf eine Überdachung positiv bewertet, das räumliche Erlebnis, insbesondere auf der Passerelle, wirkt befreiend.

Der asymmetrische Brückenquerschnitt stellt ein innovativer Entwurfsansatz dar; er verbindet funktionale, architektonische und ingenieurtechnische Themen auf interessante Weise. Die Anordnung von Treppen und Liften auf derselben Seite ist eine logische Konsequenz dieses Systems. Mit Ausnahme des Gehbelags und der profilierten Liftverglasungen beschränkt sich die gesamte Materialisierung auf verschieden ausgeprägte metallische Komponenten, die sorgfältig gefügt sind und gut zusammenspielen. Anstelle von Zeichenhaftigkeit zeigt der Entwurf einen funktional und gestalterisch konsequenten und zeitgemässen Ausdruck, welcher sich in einem rundum stimmigen Erscheinungsbild manifestiert.

Die Überarbeitung des Projektes «Tendenza» hat bestätigt, dass der gewählte Projektansatz für die Situation in Rotkreuz eine gute und angemessene Lösung darstellt. Dies wird insbesondere auch aus dem eingereichten Modell 1:100 ersichtlich. Die geforderte Ausrichtung der Perrontreppen nach Westen bewirkt nicht nur eine notwendige funktionale Verbesserung, auch der visuelle Bezug zur Bahn wird durch die nun zum Bahnhof gerichtete, offene Brüstung verbessert. Die Weiterführung der offenen resp. geschlossenen Brüstungen der Brücke über die seitlichen Zugangstreppen unterstreicht das asymmetrische statische Konzept; sie sind jedoch an einzelnen Anschlussstellen noch genauer zu überprüfen.

Positiv aufgenommen wurde von Seite SBB die Schaffung der Liftvorbereiche auf der Passerelle. Auf Perronebene wäre bei den beiden Perronliften auf Grund der jeweiligen Situation ein Durchgangslift prüfenswert. Die Treppenvorbereiche auf der Nord- und Südseiten sind gut gelöst, müssen jedoch im Zusammenhang mit den konkreten Anforderungen der jeweiligen Situationen – allenfalls mit einem Landschaftsarchitekten – noch weiter präzisiert werden.

Tragwerkskonzept

Der Fussgängersteg mit seinen Abgängen ist als einfaches spannungsgeladenes Tragwerk gut lesbar. Die Querschnittvariabilität folgt den Kräften, ist ressourcenschonend ausgebildet und nachhaltig gedacht.

Die weit gespannten Treppenaufgänge bilden eine logische Fortsetzung des Brückenkörpers. Sie wirken dämpfend und erzeugen keine innere Zwängungen, weder gestalterisch noch statisch.

Die durchgehende Führung des Torrsionsbalkens, gewindet bei den Treppenanlagen, verbindend über die Brückenfelder erläutert das Tragverhalten des Gesamtwerkes eindrücklich.

Die dem Kraftverlauf angepassten, robusten Stützenquerschnitte könnten alle an sie gestellten Auflagen autonom erfüllen. Die vorgelagerten massiven Liftschächte schwächen aber das statische Erscheinungsbild. Sie bilden optisch eine weitere zu massive Stützenreihe, welche die eigentliche Stärke des Tragwerks schwächt. Das aus der Überarbeitung erwartete Freistellen des Tragwerkes ist noch nicht zufriedenstellend erreicht.

Das grosse Potential des schlichten und unverkrampften Entwurfes sollte in der Überarbeitung noch sicht- und fühlbar ausgearbeitet werden.

Gesamtwürdigung

Das Projekt Tendenza besticht durch sein gestalterisches und funktionales Konzept. Die besondere Qualität besteht in der klaren und unaufgeregten Architektursprache, welche die Erschliessungselemente und das Brückenbauwerk zu einem stimmigen Ganzen verbindet und angemessen an Ort verankert. Damit kontrastiert der Entwurf angenehm mit dem von Schienen, Masten und Leitungskabeln dominierten Gleisfeld und wird dadurch als künftige oberirdische Gleisverbindung in Rotkreuz ein klar lesbares Zeichen setzen.

Weiter Teilnehmer

Projekt «Bellvedere»:

Dietmar Feichtinger Architectes, 93100 Montreuil

Werkraum Wien, 1060 Wien

Sima | Breer Landschaftsarchitektur, 8400 Winterthur

Projekt «Pi»:

INGENI SA Genève

Explorations Architecture, 9436 Balgach

Projekt «Rotrütitor»:

Arcadis Nederland B.V. Arnhem

Benthem Crouwel International B.V. Amsterdam

Arcadis Schweiz AG, 8952 Schlieren