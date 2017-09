Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus, Wallisellen

Selektiver Studienauftrag

Sachpreisrichter

Peter Spörri (Gemeinderat, Ressort Hochbau und Planung)

Jürg Niederhauser (Gemeinderat, Ressort Tiefbau und Landschaft)

Barbara Roulet (Gemeindeschreiberin)

Peter Senn (Leiter Hochbau und Planung)

Fachpreisrichter

Adrian Streich (dipl. Architekt ETH BSA SIA)

Beat Rothen (dipl. Architekt ETH BSA SIA)

Rita Illien (Dipl. Landschaftsarchitektin HTL BSLA SIA)

Peter Baumberger (dipl. Architekt HTL BSA SIA)

Auslober

Gemeinde Wallisellen

Absicht

Mit dem enormen Bevölkerungswachstum der Gemeinde Wallisellen, geht auch die Personalentwicklung der Verwaltungen einher. Innerhalb der letzten knapp 40 Jahre verdreifachte sich die Zahl der Gemeindeangestellten auf knapp 120 Personen. Um dem steigenden Flächenbedarf gerecht zu werden, erfolgten im Laufe der Jahre verschiedene bauliche Eingriffe am Gemeindehaus. Zusätzlich wurden einzelne Amtsstellen aus dem Gemeindehaus ausgelagert. Die Verwaltung der Gemeinde ist heute auf mehrere Standorte verteilt. Der Zugang für die Bevölkerung ist daher erschwert und der Koordinationsaufwand innerhalb der Verwaltung ist hoch. Eine zentrale Gemeindeverwaltung soll eine Anlaufstelle für die Bevölkerung schaffen und die verwaltungsinternen Abläufe optimieren.

Zuschlag

Die Studie von jessenvollenweider und Studio Vulkan wurde dem Gemeinderat einstimmig zur Realisierung empfohlen. Für die weiteren Angebote wurde auf eine Rangierung verzichtet.

Siegerprojekt von jessenvollenweider und Studio Vulkan

jessenvollenweider architektur, Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Dr. Lüchinger und Meyer Bauingenieure, Waldhauser + Hermann

Städtebau / Architektur

In einer sorgfältigen Analyse, die den Bestand bis in seine konstruktiven Details durchleuchtet, erläutern die Verfasser das Wesen der bestehenden Anlage. Es handelt sich in seiner originalen Fassung um ein Gemeinschaftswerk der Architekten Hertig Hertig Schoch und des Landschaftsarchitekten Albert Zulauf, welches vom Eingangsniveau bis zum Dachgarten ein facettenreiches Spiel der Übergänge von Innen- und Aussenraum kultiviert. Aufgrund ihrer Analyse kommen sie zum Schluss, dass das Wesen der Anlage nur durch den integralen Erhalt des pavillonartigen Bibliotheksbaus, Hauptgebäudes und des sich dazwischen aufspannenden Pergoladachs mit seinen präzise gesetzten Stützen und Wandscheiben sowie der zum Aussenraum vermittelnden Treppen-Brunnen-Anlage bewahrt werden kann. Das in seiner Gesamtheit erhaltene Ensemble wird zum Ausgangspunkt für die Setzung des Erweiterungsbaus.

Das bestehende Gemeindehaus wird mit einem siebengeschossigen elegant proportionierten Baukörper erweitert. Im kompositorischen Zusammenspiel von Alt und Neu spielen die bestehenden Pavillonbauten, Treppen- und Brunnenanlage eine entscheidende Rolle.

Durch die niedrigen Bauwerke bleibt die originale Architektur weit gespannt und bildet den Bildhintergrund für einen verblüffend einfachen Erweiterungsbau. Der neue Quader und sein Sockelbauwerk werden nahtlos in die opulent geschichtete Komposition von Treppen und Platten der Architektur der 1960er-Jahre eingebunden. Eine aufwendige architektonische Sprache ist nicht notwendig. In der Gestaltung der Fassaden wird die Architektur von Hertig Hertig Schoch einfühlsam weiterentwickelt und auf die heutigen Produktionsbedingungen abgestimmt. Schmale Bänder aus vorfabrizierten Betonelementen fassen die horizontalen Fensterbänder. In den oberen Geschossen werden die Brüstungsbänder weniger hoch ausgeführt. Dadurch wird der siebengeschossige Baukörper vertikal gegliedert, ohne einen für diese Architektur fremden Sockel verwenden zu müssen.

Das bestehende Vordach wird erweitert und zum gedeckten, aber kalten Haupteingang ausgebaut, an dem die verschiedenen Trakte des Gemeindehauses anliegen. Obwohl die poröse Räumlichkeit mit Ausblicken in den Park attraktiv ist, lässt sie im aktuellen Projektstand eine klare Adresse und gute Auffindbarkeit des Informationsschalters vermissen. Für das Raumprogramm des Gemeindehauses ist genügend Platz vorhanden. Die Anordnung der einzelnen Einheiten auf teilweise verschiedenen Ebenen und ihre Zuordnung zueinander entspricht aber nicht den betrieblichen Anforderungen der Gemeindeverwaltung Wallisellen.

Gesamtwürdigung

Das stimmige Projekt wird aus einer präzisen Analyse der reich orchestrierten Architektur von Hertig Hertig Schoch abgeleitet. Dabei gelingt es, durch seinen Entwurfsansatz der voll und ganz im Geiste des ursprünglichen Entwurfs verankert ist, ein neues Ganzes zu schaffen. Dieses setzt sich im Umgang mit dem Aussenraum fort, welcher die Qualitäten des Bestands besonders stärkt. Der selbstverständliche Umgang mit dem Bestand ist eine bemerkenswerte Eigenschaft dieses Projektes. Noch nicht zu überzeugen vermag die organisatorische Umsetzung der betrieblichen Anforderungen.

Weitere Teilnehmer

Fiechter & Salzmann | VOGT

Fiechter & Salzmann Architekten

Vogt Landschaftsarchitekten

WMM Ingenieure

ARGE phalt / Anderegg Partner | Balliana Schubert

phalt Architekten

Balliana Schubert Landschaftsarchitektur

Schnetzer Puskas Ingenieure

Andy Wickart Haustechnik

agps | Rotzler Krebs Partner

agps architecture

Rotzler Krebs Partner

APT Ingenieure

ARGE Muüller & Truniger / raumalter / Harry van der Meijs | Lorenz Eugster

Müller & Truniger Architekten

Raumfalter Architekten

Harry van der Mejis Architekt

Lorenz Eugster Landschaftsarchitekten

Raumanzug

Conzett Bronzini Partner

Fawad Kazi | Hager Partner

Fawad Kazi Architekt

Hager Partner

WaltGalmarini

Amstein + Walthert