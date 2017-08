Grosshofbrücken Portal Süd in Kriens

Einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren

Sachpreisrichter

Cyrill Wiget (Gemeindepräsident Kriens)

Thomas Glatthard (Gebietsmanager Luzern Süd)

Fachpreisrichter

Guido Biaggio (ASTRA AC I-Ost, Präsident)

Richard Kocherhans (ASTRA FC F3, Vize-Präsident)

Rolf Bättig (Kantonsingenieur Luzern)

Prof. Thomas Vogel (Vorsteher D-BAUG ETH)

Jürg Rehsteiner (Stadtarchitekt Luzern)

Hans Cometti (Architekt, Luzern)

Ursina Fausch (Architektin Zürich)

Rainer Klostermann (Städteplaner, Zürich)

Thomas Kloth (ASTRA GPL Bypass LU)

Viktor Sigrist (Direktor HSLU - Technik und Architektur)

Daniel Frey (ASTRA F3, PL TP 2/3)

Auslober

Bundesamt für Strassen ASTRA

Ausgangslage und Ziel

Im Zuge der Realisierung des Gesamtsystems Bypass Luzern werden zusätzliche Fahrspuren im Bereich Portal Grosshof notwendig. Durch die Neukonzeption entsteht deshalb der Bedarf für eine zweite Brücke. Obwohl die bestehende Grosshofbrücke noch funktionstüchtig ist, soll sie im Lauf der Umsetzung des neuen Gesamtsystems im Jahre 2025 einer neuen Konstruktion weichen.

Die Megastruktur des neuen Verkehrsbauwerks setzt wichtige Rahmenbedingungen für die zukünftigen Projekte im Umfeld. Die weitere Entwicklung des Gebiets wird damit massgebend mitbestimmt. Das Ziel des Wettbewerbs besteht deshalb darin, ein neues Eingangstor für die Gemeinde Kriens zu lancieren und die vorliegenden städtebaulichen Richtlinien bestmöglich in den Brückenentwurf aufzunehmen.

Das neue Bauwerk soll sich optimal in das Umfeld integrieren und überdies als Katalysator für die weitere Entwicklung dienen.

Empfehlungen

Das Projekt «Viva» wird der Auftraggeberin zur Weiterbearbeitung empfohlen. Den folgenden Punkten soll besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden:

– Die Lebensfähigkeit des neuen Stadtparks soll durch ein geeignetes Folgeverfahren sichergestellt werden. Ein stufenweises Konzept im Einklang mit der Entwicklung der umgebenden Projekte ist vorzusehen.

– Auch die Entwicklung der Nutzungen unter den Brückenkörpern ist zeitlich abgestuft vorzusehen. Eine Nachverfolgung mit geeigneten Prozessen ist auch hier unabdingbar.

– Die Nutzungen auf der Park- und Stadtebene müssen durch geeignete Nutzungsvereinbarungen zwischen der Gemeinde Kriens und dem Bundesamt für Strassen ASTRA geregelt werden.

– Die Optionen Fussgängerbrücke, Lift und Dachverglasung sollen weiterverfolgt werden.

– Es ist zu prüfen, ob die im Modell gut sichtbare bestehende Zentrale Grosshof Ost besser eingegliedert/kaschiert werden kann.

– Der architektonischen Weiterentwicklung der Fassaden und Portalabschlüsse ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken.

Rangierte Projekte

1. Rang «Viva» (Planergemeinschaft Grosshof)

«Viva» erscheint als Bergsturzkegel, der sich ins flache Vorland ergiesst und die Autobahn soweit einschüttet, wie das nur möglich ist. Der Dachpark wird zumindest aus der Draufschau zum prägenden Element. Die ökologische wie auch langsamverkehrstechnische Verbindung zwischen den «Stadtufern» wird ohne Abstriche realisiert. Vertikalverbindungen zwischen Stadt- und Dachebene vervollständigen das Lebens-«Labyrinth».

Mit der Parkfläche auf dem Dach wird ein baulich klar gefasstes, jedoch landschaftlich geprägtes Element in den Stadtkörper gezogen und schafft eine Verknüpfung mit den Mosaikflächen des Autobahnparks im Süden. Damit wird das Verkehrsbauwerk gleichzeitig zur «Grünen Infrastruktur». Als solche kann sie auch von den Betrachtern von oben wahrgenommen und genutzt werden. Sie schafft zusätzlich nutzbaren Freiraum mit spektakulärem Landschaftspanorama in der Ferndistanz.

Zur Raumbildung auf der Stadtebene wird die Stadtkante mit Unterbauten unter der Brücke fortgeführt mit einem leichten Versatz als Reaktion auf die Platzsituation. Es entsteht eine attraktive Adresse eines überschaubaren öffentlichen Raumes, sofern die angedachten Nutzungen realisiert werden können. Die Baumreihen der Esplanadenachse halten bewusst Abstand vom Bauwerk und münden in vorgelagerte freundliche, urbane Plätze und schaffen damit den notwendigen Puffer zu den eingezäunten Spielfeldern auf der Brückenunterseite.

2. Rang «Parkour» (Planergemeinschaft BB_plus)

Mit «Parkour» manifestiert sich das «vernünftige» Mittelmass. Alle gestellten Anforderungen werden elegant erfüllt. Das Dach ist begrünt und mit der diagonal geschnittenen Portallage einschliesslich «Dächlichappe» wird ohne maximale Länge ein guter zusätzlicher Lärmschutz erzielt. Wer trotzdem über die Dachfläche oder die Fassaden von A nach B gelangen will, muss ein gewiefter Parkourläufer sein.

Die Dachflächen werden als extensiv begrünte Oberflächen ausgebildet und treten somit analog der heutigen Situation eher unauffällig und zurückhaltend in Erscheinung. Die Lösung ermöglicht einen «störungsfreien» Blick in der Sichtachse und stellt das Landschaftspanorama in den Mittelpunkt.

Grosse Bäume als Ausläufer des Dattenbergwäldchens umgarnen das Bauwerk. Der schräge Portalabschluss wirkt nicht überzeugend, da keine Bezugspunkte zur Landschaft bzw. Siedlung erkennbar sind. Als einziger Beitrag der 3. Runde sind keine Sichtbezüge zwischen Stadtebene und Autobahn-Verkehr möglich; auch umgekehrt erkennt der Autobahnbenutzende nicht, ob er noch in der Stadt ist oder bereits im Berg.

Zur Raumbildung auf der Stadtebene wird die Stadtkante mit Unterbauten unter der Brücke fortgeführt mit einem leichten Versatz als Reaktion auf Situation des «Underpass-Parks». Dieser baulich klar gefasste öffentliche Raum ist zweigeteilt: südlich der Langsägestrasse als Bewegungsraum konzipiert, nördlich als Eingangsbereich zu den Ladennutzungen.

Die Brückenunterbauten lassen keine direkte Verbindung zwischen den Binnenräumen der neuen Quartiere zu. Die Querungsmöglichkeit über den «Underpass-Park», insb. aus dem Eichhofareal ist nicht überzeugend gelöst. Der freiräumliche Bezug zum Eichhofareal ist nicht behandelt. Die Notwendigkeit der mittleren Fusswegverbindung ins Dattenbergquartier ist fraglich und aufgrund der dunklen Schluchtsituation eher unattraktiv.

3. Rang «Origami» (2Brücken)

«Origami» arbeitet die zwei Brückenkörper fast chirurgisch heraus und minimiert sie auf das Wesentlichste: Fahrbahn, Einhausung und kürzest mögliche Portallage. Die «Hightech-Papierfalter-Skelette» ragen als Solitäre aus dem Sonnenberg und wirken so leicht wie auch distanziert. Das Bauwerk tritt selbstbewusst skulpturhaft als Teil der gebauten Stadt auf, nicht als Fortsetzung der Landschaft. Eine Grünverbindung über die Dachfläche bleibt aus

Das Freiraumkonzept zeigt eine gute Auseinandersetzung mit den Übergängen zu der Bebauung auf dem Eichhof-Areal und dem Geviert A (Nutzung als urbane Aufenthalts- und Begegnungsbereiche mit Bäumen). Die Verknüpfungen mit den Binnenräumen der Bebauungsgevierte sind gestalterisch und funktional sinnvoll konzipiert. Zwei schmale Treppenwege auf Ost- und Westseite stellen eine minimale Verbindung zum Dattenbergquartier her. Das Potential der Weggabelung am Ende des Amstutzweges als Aufenthaltsort mit attraktiver Fernsicht und Sicht auf das Dach ist nicht ausgeschöpft.

Weitere Projekte

«Untrennbar»: Passera & Associati SA / Mangeat Wahlen / Territoires

«Lacertilia»: Planerteam Grosshof

«San Cristoforo»: Emch+Berger Gruppe

«Centipedes»: Planungsgemeinschaft Schlaich & Bergermann Partner

«Toblerone»: Ingeni + Explorations Architecture