Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude Sechtbach, Bülach

Gesamtleistungsstudienauftrag in zwei nicht anonymen Stufen

Sachpreisrichter

René Anthon (Mitglied Fachkommission I, Bülach)

Mark Eberli (Stadtpräsident, Bülach (Vorsitz))

Jörg Inhelder (Mitglied Rechnungsprüfungskommission, Bülach)

Hanspeter Lienhart (Stadtrat, Bülach)

Rudolf Menzi (Stadtrat, Bülach)

Fachpreisrichter

Jürg Ammann (Schader Hegnauer Ammann Architekten AG, Zürich)

Erika Fries (huggenbergerfries Architekten AG, Zürich)

Cornelia Mattiello-Schwaller (Phalt Architekten AG, Zürich)

Pascal Müller (Müller Sigrist Architekten AG, Zürich)

Beat Nipkow (Landschaftsarchitekt, Mitglied Kommission für Stadtgestaltung, Bülach)

Auslober

Stadt Bülach

Absicht

Die Verwaltung der Stadt ist heute auf zahlreiche Standorte verteilt. Der Zugang für die Bevölkerung ist daher erschwert und der Koordinationsaufwand innerhalb der Verwaltung ist hoch. Seit den 1990-er Jahren ist die Zentralisierung der Verwaltung an einem Standort immer wieder ein politisches Thema. Die zentrale Stadtverwaltung soll eine Anlaufstelle für die Bevölkerung schaffen und die verwaltungsinternen Abläufe optimieren.

Zuschlag

Das Angebot von BE Zürich | Implenia wurde dem Stadtrat einstimmig zur Realisierung empfohlen. Für die beiden weiteren Angebote wurde auf eine Rangierung verzichtet.

Hinweise für die Weiterbearbeitung

Der Auftritt und die Erkennbarkeit als öffentliches Verwaltungsgebäude sind an der Allmendstrasse auf Strassenniveau zu verbessern. Die Einwohnerinnen und Einwohner, die sich aus dem Zentrum auf das Gebäude zubewegen, sollen besser zum Eingang gelenkt werden.

Die ständigen Arbeitsplätze des Stadtbüros befinden sich direkt beim Schalter. Von einer räumlichen Trennung der beiden Funktionen (Kundenbetreuung und Arbeitsplatz) ist abzusehen. Die hinter der Schalterreihe angeordneten Arbeitsplatzflächen sind betrieblich nicht notwendig und weisen Potenzial für eine andere Nutzung auf.

Es ist zu prüfen, wie die Privatsphäre in den Büros und im Diskretionsschalter, die am Platz direkt neben dem Haupteingang angeordnet sind, mit architektonischen oder organisatorischen Mitteln gewährleistet werden kann.

Die Form und die Setzung Setzung des Brunnens sind als «Kunst am Bau-Projekt» zu präzisieren.

Drei Projekte der 2. Sufe

BE Zürich | Implenia

(Empfehlung zur Realisierung)

BE Zürich AG, Zürich | Implenia Schweiz AG, Dietlikon | PGMM Schweiz AG, Winterthur | Urech Bärtschi Maurer AG, Zürich | PBP AG Engineering, Zürich | Mäder Bauphysik, Winterthur

Städtebau

In der zweiten Stufe wurde die städtebauliche Setzung mit einem einfach gehaltenen Baukörper, der direkt an der Allmendstrasse steht und sich in die Abfolge der bestehenden öffentlichen Bauten einreiht, bestätigt.

Das Gebäudevolumen wurde in der Überarbeitung geringfügig modifziert. Die wesentlichen Qualitäten konnten erhalten werden. Ein neu etwas höherer Dachrand umfasst die Photovoltaikelemente auf dem Dach. Die verkürzte Längsfassade sorgt für eine leichte Entspannung im Freiraum zum Sechtbach hin.

Durch das Zurücksetzen der multifunktional überdachten Tiefgarageneinfahrt wurde die Zugangssituation des Personaleingangs und die Anlieferung geklärt. Der Zugang für die Bevölkerung erfolgt über die seitlich angeordnete Eingangsarkade. Der Eingang ordnet sich der Gliederung der Fassade zu stark unter. Eine Akzentierung würde der Adressbildung des Verwaltungsgebäudes dienen.

Architektur

Gegenüber der ersten Stufe wurde das enge und etwas starre Fassadenraster verbreitert und konsequent mit einem subsidiären Verglasungsraster erweitert. Dieser ermöglicht aufgrund der unterschiedlichen Tiefenwirkung eine Hierarchisierung der Fassadenelemente. Anstelle der in der ersten Stufe vorgeschlagenen Betonelementen werden Stirnverblendungen aus Metall verwendet, was die Fassade zusätzlich aufockert.

Die dreigeschossige, zentrale Halle wird über einen Windfang erreicht. Durch ihre Abmessungen und die klare Organisation wirkt sie offen und einladend. Mit der stimmigen Farbgebung und der Materialwahl erreicht sie eine freundliche Atmosphäre mit repräsentativem Charakter. Die Orientierung und der Bewegungsablauf in der Halle ist einfach und übersichtlich. Einzig der nachträglich eingefügte Empfang an der rückwärtigen Stirnseite der Halle stört. Es wäre zu überprüfen, ob der Empfang direkt neben den Schaltern des Stadtbüros platziert werden könnte.

Mit einem öffentlichen und einem verwaltungsinternen Treppenhaus werden die einzelnen Abteilungen auf einfache Art und Weise erschlossen und den Sicherheitsaspekten Rechnung getragen. Durch die Vergrösserung der Halle ist es gelungen, die Flure zu verkürzen und deren Bezug zur Halle zu verbessern...

Gesamtwürdigung

Mit wenigen, aber präzisen Massnahmen wurde das Projekt sorgfältig überarbeitet. Das einfache Volumen mit seiner Adressierung an der Allmendstrasse ist passgenau in den Zwischenraum von Stadthalle und Feuerwehrgebäude gesetzt und ermöglicht einen gut dimensionierten Aussenraum der sowohl für die Stadthalle als auch für das Verwaltungsgebäude eine Bereicherung darstellt. Die Aussenraumgestaltung überzeugt im Zusammenspiel mit der ruhigen und präsenten Volumetrie des Verwaltungsgebäudes.

Die stringente Organisation und die strukturelle Klarheit im Innern des Gebäudes überzeugen ebenfalls. Den Verfassenden ist es gelungen, in der Überarbeitung viele Vorgaben zu erfüllen und auch den wirtschaftlichen Aspekten gebührend Rechnung zu tragen. Es handelt sich um ein unprätentiöses Stadthaus mit einer räumlich überzeugenden Schalterhalle. Diese kann einen wertvollen Beitrag für eine gute Beziehung zwischen Verwaltung und Bevölkerung leisten.

Baumann Roserens | schaerholzbau

Baumann Roserens Architekten AG, Zürich | Schaerholzbau AG, Altbüron | Ganz Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | Neukom Engineering AG, Adliswil | dsp Ingenieure & Planer AG, Greifensee | Phase Grün Elektroplanung GmbH, Weisslingen | durable Planung und Beratung GmbH, Zürich | Zuend Images, Zürich

Durch das von der Allmendstrasse zurückgerückte Volumen entsteht auf selbstverständliche Weise ein öffentlicher Platz, der sich räumlich und gestalterisch mit dem Eingangsbereich der Stadthalle verbindet. Das Verwaltungsgebäude befndet sich an seiner prominenten Längsseite. Es wird ein Ort geschaffen. Mit einer minimalen Verkürzung des Gebäudevolumens konnte der rückwärtige Freiraum zum Bach in der zweiten Stufe etwas vergrössert werden. Ansonsten wurden an dem markanten vorne siebengeschossigen und im rückwärtigen Bereich fünfgeschossigen Volumen nur geringfügige Veränderungen vorgenommen...

Den Verfassenden ist es gelungen, ein zeichenhaftes Gebäude im Stadtraum vorzuschlagen. Die Position und Volumetrie des Verwaltungsgebäudes und die öffentliche Adressierung über eine Platzfgur, die sich mit der Stadthalle verbindet, überzeugt. Die Grünraumstrategie unterstützt die Ausrichtung des Bauvolumens und stellt die Funktion der öffentlichen Gebäude geschickt in den Vordergrund.

Im Innern ist das Potenzial einer repräsentativen Raumgestaltung im öffentlichen Bereich und einer klaren, effzienten Raumgestaltung im Personalbereich nicht konsequent umgesetzt worden. Der innovative Vorschlag des reinen Holzbaus wird gewürdigt. Hinsichtlich Wirtschaftlichkeit wurde das vorgeschlagene Gesamtkonzept in der zweiten Stufe nicht ausreichend optimiert.

Darlington Meier | ERNE

Darlington Meier Architekten AG, Zürich | ERNE AG Holzbau, Laufenburg | Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich | BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH, Zürich | MWV Bauingenieure AG, Baden | IGB Engineering AG, Winterthur

In der Überarbeitung wurde die Volumetrie zusammen mit der Einpassung in die städtebauliche Situation präzisiert. Das Gebäude weist mit seiner klaren Ausrichtung zur Allmendstrasse eine angemessene Präsenz zum öffentlichen Raum auf und formt zusammen mit den Nachbarsbauten einen gut gegliederten Vorbereich. Der eingezogene Haupteingang befndet sich, selbstverständlich angeordnet, an der südwestlichen Ecke. Er mündet in die attraktive Erschliessungshalle.

Die lange Erschliessungshalle bietet in allen Geschossen eine übersichtliche Disposition für die Schalter. Die notwendigen Raumzusammenhänge sind kohärent zur Aufgabenstellung in die Grundrissstruktur eingearbeitet. Insgesamt wird eine hohe Arbeitsplatzqualität geschaffen...

Den Verfassenden gelingt es, mit dem Verwaltungsgebäude und dem Freiraum eine gute ortsbauliche Qualität zu erzeugen, die hinsichtlich Proportion, Gestaltungsausdruck und Nutzungsverteilung den Ort öffentlich erkennbar macht.

Die Gestaltung eines attraktiven Verwaltungsgebäudes ist in der kontextuellen Einbindung und im Gebäudeausdruck gelungen. Im Innern wurde das Gleichgewicht der Raumzuordnung nicht erreicht. Die hohen wirtschaftlichen Anforderungen wurden in der Überarbeitung des sehr guten Lösungsvorschlags nicht ausreichend berücksichtigt.

(Textquelle: Auszug aus dem Jurybericht)

Weitere Teilnehmer

BGS | Priora

BGS & Partner Architekten AG, Rapperswil

Priora AG Generalunternehmung, Kloten

atelier tp, tijssen preller landschaftsarchitekten, Rapperswil

3-Plan Haustechnik AG, Winterthur

Aschwanden & Partner Ingenieure + Planer ETH/SIA AG, Rüti

Thomas Lüem Partner AG, Dietikon

ProteQ GmbH, Schaffhausen

Caruso St John | HRS

Caruso St John Architects AG, Zürich

HRS Real Estate AG, Frauenfeld

Anton & Ghiggi Landschaft Architektur, Zürich

Kalt+Halbeisen AG, Zürich

Ferrari Gartmann AG, Chur

enerpeak ag, Dübendorf

BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH, Zürich (Michael Hermann)

Gruner AG, Basel

Fischer | Gross

Fischer Architekten AG, Zürich

Gross Generalunternehmung AG, Wallisellen

Andreas Geser Landschaftsarchitektur, Zürich

Gruenberg + Partner AG, Zürich

K2S Bauingenieure AG, Wallisellen

Hefti. Hess. Martignoni. Zürich AG, Zürich

braune roth ag, Binz

BDS Security Design, Bern

CSD Ingenieure AG, Zürich

Halter Casagrande | Anliker

Halter Casagrande Partner AG, Luzern

Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbrücke

freiraumarchitektur gmbh, Luzern

Wirthensohn AG, Luzern

Basler & Hofmann Innerschweiz AG, Luzern

Scherler AG, Luzern

Peter Sanitär Planung, Luzern

Martinelli + Menti AG, Luzern

tib – Technik im Bau AG, Luzern

Weitere Informationen zum Wettbewerb auf www.konkurado.ch