Tagung Grünflächenmanagement 2017

«Tu Gutes – und rede darüber!» Dieser Slogan wird von der Kommunikations- und Marketingbranche schon seit über 50 Jahren propagiert. Wie wird heute in der Grünen Branche kommuniziert? Welche Kanäle sind in Zukunft relevant? Wie können mittels überzeugender Kommunikation Kunden und Entscheidungsträgerinnen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Grünraumqualitäten begeistert werden? Wie trägt der Auftritt jedes einzelnen Mitarbeitenden zum Erfolg bei? Die Tagung Grünflächenmanagement zeigt neue Wege der Kommunikation auf.

2. November 2017 | 9.15–16 Uhr

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wädenswil, Campus Grüental

Weitere Infos und Programm: www.zhaw.ch/Tagungsflyer-2017.pdf