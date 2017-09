Von der mobilen Bandsäge, über den Bau von Möbeln und einem Musterboden aus Holz steht ein breites Spektrum an Schauobjekten und Aktivitäten zur Verfügung. Holz kann als Baumaterial, für Möbel, Fenster, Türen und als Brennstoff verwendet werden. Am 15./16. September 2017 finden im Rahmen der Tage des Schweizer Holzes verschiedene Anlässe in der ganzen Schweiz statt.

An der ETH Zürich beispielsweise findet das Holzbauforum mit verschiedenen Referaten zum Thema statt (Zum Programm). Anmeldung bis 8. September 2017 an info@lignum-zh.ch oder unter www.lignum-zh.ch/aktuell.



ETH Hönggerberg Gebäude HIF, Stefano-Franscini-Platz 5, Zürich

Weitere Infos: www.holzenergie.ch