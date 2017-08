Fabrik der Zukunft – Herausforderung für Mensch und Technik

Wir stehen heute mitten in der vierten industriellen Revolution. Der Kern – auch als Industrie 4.0 bekannt - ist die durchgehende Digitalisierung und Vernetzung der Wertschöpfungsprozesse. Alle Produktionseinheiten sollen miteinander kommunizieren und sich auch selbst organisieren. Viele Elemente der «Fabrik der Zukunft» gibt es schon, andere werden in den kommenden Jahren dazu kommen. Das Puzzle ist in Entstehung und wir können das Bild bereits im Ansatz erkennen.



Computer, intelligente Maschinen und Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben, die bisher nur von Menschen ausgeführt werden konnten. Plötzlich sind neue Kompetenzen und Skills gefragt. Wie sich diese Transformation konkret auswirken wird, darüber wird heute viel diskutiert und spekuliert. Nur eines ist sicher: Veränderungen kommen auf uns alle zu. Industrie, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft werden nachhaltig geprägt werden und müssen sich damit auseinandersetzen. Industrie 4.0 ist deshalb nicht nur als Vision zu verstehen, sondern auch als eine Aufforderung zum Handeln.



Die Tage der Technik 2017 greifen diese Thematik auf und beleuchten sie aus den verschiedenen Blickwinkeln von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft. Passende Artikel zum Thema der diesjährigen Veranstaltung gibts in TEC21 47/2016.

Weitere Infos: www.tage-der-technik.ch