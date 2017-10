Die Innerschweiz verfügt über viele bekannte und weniger bekannte Wallfahrts- und Pilgerorte sowie kunsthistorisch hochstehende Sakralbauten von nationaler Bedeutung. Am Tag der modernen sakralen Architektur, Samstag, 28. Oktober 2017, öffnen verschiedene Kirchen in der Zentralschweiz ihre Türen. Die Besucher erfahren, wie Architekten neun ausgewählte Bauten in ihrer jeweiligen Zeit neu und modern interpretierten.

Datum: 28. Oktober 2017

Ort: Diverse Kirchen in der Zentralschweiz

Weitere Infos und Programm: www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch : 28. Oktober 2017: Diverse Kirchen in der Zentralschweiz