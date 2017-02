Tag der Küchenneuheiten

Stilhaus, Rothrist

Die Küche ist in Bewegung. Davon zeugen die insgesamt 24 Firmen, die für das noch junge Jahr 2017 Neues ankünden. Tendenziell kreisen die Entwicklungen seit Längerem um zwei Aspekte: Einerseits geht es um die ortsunabhängige Steuerung von Küchengeräten und ihre Anbindung an ein mobiles Netz. Andererseits soll der Küchenraum gestalterisch in den Wohnbereich integriert werden. Mit der Einbaugeräteserie «ArtLine» greift der Geräteanbieter Miele den technischen Trend auf. Das komplette Geräteensemble kommt ohne Griffe aus und fügt sich flächenbündig in die Möbelfronten ein.

Wenn die Küche als Teil eines offenen Wohnbereichs geplant wird, ermöglichen die Beschläge der Firma Hawa das Verstauen der Küchenmöbeltüren in schmalen Taschen seitlich der Einbauten. Bei Bedarf können sie hervorgezogen und über eine Schiene am oberen Schrankrand vor die Küchenzeile geschoben werden. Dieses System eignet sich ebenso für die Integration von Homeoffices oder Waschtürmen. Seit Januar 2017 firmiert Hawa zusammen mit Eku, einem Schweizer Anbieter von Schiebetüren und Materialien, als Hawa sliding solutions. Für die Anwendung der Dreh-Schiebe-Türen arbeiten sie nun als Team mit den führenden europäischen Küchenherstellern zusammen.

Eine Konzeptstudie von Schott eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten bei Cerankochfeldern. Die neue Glas-Keramik-Mischung ist transluzent und kann unterseitig in verschiedenen Farben lackiert werden. Durch Aussparungen in der Lackierung kann LED-Licht durchscheinen und die Kochfeldbereiche dezent markieren. Die ebenfalls neu entwickelte Oberflächenbeschichtung «Miradur» ist fast so hart wie Diamant und macht das Ceran kratzresistent. V-Zug Küchen setzen dieses Material bereits ein.

