Synaxis übernimmt das Holzbaubüro Reusser

Die Synaxis AG Zürich hat mit der Holzbaubüro Reusser GmbH ein namhaftes Ingenieurbüro für Holzbau und Brandschutz erworben. Damit kann Synaxis nebst Tragsystemen aus Beton oder Stahl auch anspruchsvolle Konstruktionen und Fassaden aus Holz oder Holzverbundbauweise offerieren. Tragwerke in Holz haben in den vergangenen Jahren eine veritable Wiedergeburt erlebt und liegen weiterhin im Trend. Holzbaubüro Reusser wird unter gleichem Namen weitergeführt und behält den Sitz im Lagerplatzareal in der Winterthurer Stadtmitte.

