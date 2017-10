SwissBlock: innovatives Absperrungssystem

Auf Baustellen werden mit dem SwissBlock®-System Schutzbauten und Absperrungen erstellt – sei dies für mehr Sicherheit in Gleisbereichen oder entlang von Strassenbaustellen. Mit dem neuen SwissBlock-Adapter wird das Eigengewicht der Betonblöcke aktiviert. Kanthölzer, Gerüstrohre, Hinweis- oder Ver­kehrstafeln können so einfach an die Systemsteine montiert werden. Diese innovative Systemerwei­terung macht es möglich, auf einbetonierte Fundamente und aufwendige, kostspielige Hilfskonstruktionen zu verzichten.

SwissBlock | 6410 Goldau | www.swissblock.ch

