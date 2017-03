Der Swiss Photo Award zeichnet beste Schweizer Fotografie in den Kategorien Architektur, Editorial, Reportage, Fine Art, Free, Fashion und Werbung aus. In der Kategorie Architektur haben es zwei Fotografen auf die Shortlist geschafft, deren Aufnahmen mehrfach auch in TEC21 zu sehen waren: Hannes Henz und Roger Frei. Ein Auszug ihrer Arbeit wird in der Ausstellung zu sehen sein.

Weitere Infos: www.swissphotoaward.ch