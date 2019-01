Bereits zum fünften Mal bietet die Suisse Floor als nationale Fachmesse für die Bodenbranche die Möglichkeit, Netzwerke zu pflegen und Neues zu entdecken. In diesem Jahr finden zwei Sonderschauen statt: Mit «FloorCODES – Zukunft Boden» und «Young. Younger. Forever Young.» erhalten die Besucher einen Einblick in die Boden- und Raumgestaltung von morgen. In den neuen Worklabs erarbeiten sie ihre eigenen Zukunftsszenarien und erhalten Inspiration für künftige Projekte. Anlässlich des Bodenforums greifen Expertinnen und Experten in spannenden Vorträgen die wichtigsten Themen der Bodenfachbranche auf.

Datum: 3. bis 5. April 2019

Ort: Messe Luzern

