Sue und Til

300 Wohnungen, ein gemischt genutztes Erdgeschoss und 200 Parkplätze – so präsentiert sich die grösste Überbauung aus Holz in der Schweiz. Als Investoren-Projekt wurden in jeder Phase rationelle Betrachtungen angestellt, die konstruktive Vereinfachungen suchten. Es wurden Module entwickelt, deren Wiederholung nicht in der Wohneinheit, sondern in ihrer Funktion liegen.

Aus dem Programm

Kommentierte Gebäude-Besichtigung

Referate zur Realisation von Grossüberbauungen, Holzbau und Architektur

Expertengespräche mit der TU, dem Architekten, der Bauherrschaft sowie einem Vertreter der Regierung und einem Fachjournalisten.

Apéro riche



Referenten

Michael Steiner, Head Asset Management & Acquisition bei Allianz Suisse Immobilien AG, Bauherrschaft

Boris Brunner, weberbrunner architekten ag

Adrian Wyss, Geschäftsbereichsleiter Modernisation & Development bei

Implenia Schweiz AG

Implenia Schweiz AG Simon Beeler, Leiter Holzbau bei Implenia Schweiz AG