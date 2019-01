Sto: Klinker in verschiedenen Farben und Texturen

Flexible Gestaltung und traditionelle Klinkeroptik sind kein Widerspruch. Weil StoBricks keine kon­struktive Funktion haben, müssen sie nicht horizontal im Verband verlegt werden. So sind – wie am Beispiel einer Schule in Londerzell (B) – Muster und Richtungswechsel möglich. Es gibt die Klinkerriemchen in verschiedenen Farben und Texturen, in Kombination mit anderen Oberflächenmaterialien und in einer Länge bis zu 44 cm.

Sto | 8172 Niederglatt | www.stobrick.ch

