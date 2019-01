In der Schweiz werden in über 70 Werk­steinbrüchen rund 50 Steinsorten abgebaut. In den ­vergangenen Jahren wurden diese Sorten in diversen Oberflächenbearbeitungsweisen für die Materialsammlung erworben und in die Datenbank www.material­archiv.ch aufgenommen. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl dieser Muster – auch im architektonischen Kontext.

Ort: Materialsammlung ETH Zürich

Weitere Infos: www.ethz.ch